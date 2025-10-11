Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 11 октября 2025Мир

Афганистан нанес авиаудар по пакистанскому городу Лахор

Tolo News: Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Афганские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор. Об этом в Telegram сообщил новостной портал Tolo News.

Уточняется, что вечером в субботу, 11 октября, истребители Super Tucano ВВС талибов нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор. Представители движения «Талибан» подчеркнули, что операция будет продолжаться до полного прекращения пограничной агрессии.

Ранее в субботу произошли вооруженные столкновения на границе двух стран. Уточнялось, что выстрелы и взрывы слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород и опубликовал кадры из города

    Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

    Европейский лидер примет участие в церемонии заключения соглашения по Газе

    В Германии рассказали об «аде» в зоне СВО

    На Западе сообщили о подготовке США ответных мер на ограничения Китая

    Болельщики устроили протест против Израиля во время футбольного матча

    Куба ответила на обвинения в участии в конфликте на Украине

    Опубликовано видео «дороги смерти» ВСУ возле Покровска

    Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военнослужащим

    Скончалась звезда «Крестного отца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости