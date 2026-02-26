Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:55, 26 февраля 2026Мир

Пакистанцы вторглись к афганцам

TOLO: В шести провинциях Афганистана идут столкновения с армией Пакистана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

В шести провинциях Афганистана идут столкновения пакистанской и афганской армий. Об этом со ссылкой на местные источники в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщает TOLO News.

«Боевые действия ведутся в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика», — рассказал собеседник издания в силовых структурах Афганистана.

По имеющейся информации, перестрелки ведут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Боестолкновения проходят вблизи линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств.

В 2025 году министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна готова к «открытой войне» с Афганистаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Появились подробности о похитителе девятилетней девочки в Смоленске

    МВД Британии посоветовало украинцам купить наушники в ответ на просьбу об убежище

    ВСУ предрекли проблемы на передовой из-за паводков

    Любящая обнажаться на камеру Бритни Спирс вновь оконфузилась в откровенном видео

    Журова призвала лишить Эстонию юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

    В Венгрии выдвинули требование к Хорватии по российской нефти

    В России сделали один вывод после показа Зеленским своего бункера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok