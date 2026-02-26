Пакистанцы вторглись к афганцам

TOLO: В шести провинциях Афганистана идут столкновения с армией Пакистана

В шести провинциях Афганистана идут столкновения пакистанской и афганской армий. Об этом со ссылкой на местные источники в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщает TOLO News.

«Боевые действия ведутся в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика», — рассказал собеседник издания в силовых структурах Афганистана.

В 2025 году министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна готова к «открытой войне» с Афганистаном.