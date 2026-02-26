Афганистан начал операцию против Пакистана

Афганистан заявил о начале операции возмездия в ответ на бомбардировки Пакистана

Вооруженные силы (ВС) Афганистана начали операцию возмездия против Пакистана. Об этом сообщил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади телеканалу RTA.

По его словам, ответные атаки на бомбардировки начались в 20:00 по местному времени. «Три поста противника уже захвачены», — подчеркнул он [цитата по РИА Новости].

Ранее сообщалось, что в шести провинциях Афганистана идут столкновения пакистанской и афганской армий. В частности, боевые действия ведутся в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, ВВС Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Жертвами атаки стали десятки мирных жителей.