Мощные взрывы прогремели в столице Афганистана

TOLO News: Жители Кабула сообщили о мощных взрывах

Жители Кабула сообщают о мощных взрывах, прогремевших в разных частях афганской столицы. Об этом сообщает телеканал TOLO News.

Данные о жертвах и разрушениях пока не уточняются. 26 февраля на пакистано-афганской границе были замечены масштабные боестолкновения.

До этого сообщалось, что в шести провинциях Афганистана идут столкновения пакистанской и афганской армий. Они начались в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, ВВС Пакистана совершили авиаудар по афганским приграничным провинциям. Как уточнялось, атака унесла жизни десятки мирных жителей. Позднее Афганистан заявил о начале операции возмездия в ответ на бомбардировки.