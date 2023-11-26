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04:17, 26 ноября 2023Из жизни

Российская семья назвала свою дочь Россией-Святосией-Святороссией

Семья в Набережных Челнах назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Как рассказал «Газете.Ru» отец девочки Владимир Сухов, Россия — это его 14-й ребенок и у каждого из них своя история имени, связанная с предками и Родиной.

«Почему Россия? Потому наконец-то я почувствовал, что я живу в стране, которая замечательная, прекрасная. Мы знали, что до Владимира Владимировича была другая страна. Сейчас пришел замечательный человек и начал помогать нам, помогать людям. Мы сейчас с гордостью назвали нашу дочь Россия», — заявил мужчина, подчеркнув, что «это не политический момент, это некое совпадение» и в этом решении нет «сектантского направления, религиозного, конфессионального».

Сухов пояснил, что Россия — это основное имя девочки, Святосия — «священная святая сила России, святое сияние России», а Святороссия — «это дополнение, так получилось». По его словам, когда его дочь вырастет, то сама для себя определит то имя, которое ей нужно.

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Мужчина добавил, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа. Несмотря на уговоры врачей, родители оставили ребенка, и девочка родилась совершенно здоровой. Родственники и сотрудники ЗАГСа удивились, но обрадовались редкому имени ребенка. У Владимира Сухова 14 детей от разных матерей: Ангелина, Ярослав, Добрыня, Анастасия, Святослав, Славянида, Владимир, Петр, Алексей, Александра, Дарья, и они живут дружно. Имя еще одного ребенка он не знает — он с матерью живет в Казахстане.

О рождении девочки по имени Россия-Святосия-Святороссия в Набережных Челнах стало известно 17 ноября. Как сообщили в Камском детском медицинском центре, она родилась с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель. Врачи несколько недель выхаживали новорожденную.

В 2020 году американский миллиардер Илон Маск и и певица Граймс (Клэр Буше) стали родителями. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находиись в отношениях с весны 2018 года. Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

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      Марина Совина
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