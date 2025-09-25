Путешествия
20:51, 25 сентября 2025
Путешествия

Турист исчез в океане на глазах у друзей на Бали во время сильного шторма

The Sun: Туриста унесло в океан на глазах у друзей на Бали во время шторма
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: thesun.co.uk

Турист исчез в океане на глазах у друзей на Бали во время сильного шторма. Об этом пишет газета The Sun.

24 сентября 23-летний Харрисон Эдвард Нада Контунас из Лондона решил искупаться в океане вместе с друзьями. По данным источника, трое молодых людей зашли в воду на популярном пляже Легиан, один из них остался на суше. В итоге на берег вернулись только двое туристов, третьего унесли волны.

Уточняется, что во время их купания в океане бушевал шторм, ветер достигал 30 километров в час. Спасатели обыскивали пляж до ночи, но не смогли отправить лодки и гидроциклы для работы в воде из-за погодных условий.

Ранее в испанском Бенидорме британский турист ушел под воду на глазах у друзей. Они пошли плавать вечером. Приятели путешественника через некоторое время вернулись на берег, а он продолжал плыть дальше от береговой линии, после чего исчез.

