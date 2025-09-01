На европейском курорте британский турист ушел под воду на глазах у друзей

В испанском Бенидорме британский турист ушел под воду на глазах у друзей

В испанском Бенидорме британский турист ушел под воду на глазах у друзей. Об этом пишет газета Daily Star.

Вечером 29 августа 31-летний мужчина вместе с двумя друзьями отправился купаться после вечеринки на пляже Леванте европейского курорта. Его приятели через некоторое время вышли из воды, а он продолжал плыть дальше от береговой линии и пропал. Очевидцы не смогли спасти мужчину.

Позже к поискам подключилась береговая охрана, однако не нашла туриста, пока его тело не выбросило на берег.

Ранее россиянин пропал во время купания в Таиланде — его унесло в море огромными волнами на глазах у возлюбленной.