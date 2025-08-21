Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:11, 21 августа 2025Путешествия

Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

Bangkok Post: Россиянина унесло в море во время купания на Пхукете
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россиянин пропал во время купания в Таиланде — его унесло в море огромными волнами на глазах у возлюбленной. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Инцидент произошел около 00:30 (20:30 мск) 21 августа на одном из пляжей района Таланг тайского острова Пхукет. Полицию вызвала 24-летняя Камила Шарипова, девушка пропавшего мужчины.

Материалы по теме:
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
18 августа 2025

Она объяснила, что она и ее молодой человек, 35-летний Денис Коненков, пошли купаться в море после полуночи, однако во время купания их начали сбивать с ног сильные волны. В какой-то момент Коненков толкнул девушку к берегу, но его самого унесло в море.

Из-за плохой видимости поиски не смогли начать ночью. Утром для работы в море на место направили водолазов.

Ранее на пляже Эр в Шотландии девушку на надувном крокодиле и двух подростков на матрасе унесло в открытое море. В итоге они были спасены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Чего хотят Москва и Киев?

    Продажи популярных снэков в России упали

    Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

    В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

    Зеленский раскрыл детали предложения Украины США по дронам

    Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

    Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

    Армия России поразила места производства и хранения беспилотников ВСУ

    Российские войска взяли еще один населенный пункт в зоне СВО

    В Раде рассказали о новой карте Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости