Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

Bangkok Post: Россиянина унесло в море во время купания на Пхукете

Россиянин пропал во время купания в Таиланде — его унесло в море огромными волнами на глазах у возлюбленной. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Инцидент произошел около 00:30 (20:30 мск) 21 августа на одном из пляжей района Таланг тайского острова Пхукет. Полицию вызвала 24-летняя Камила Шарипова, девушка пропавшего мужчины.

Она объяснила, что она и ее молодой человек, 35-летний Денис Коненков, пошли купаться в море после полуночи, однако во время купания их начали сбивать с ног сильные волны. В какой-то момент Коненков толкнул девушку к берегу, но его самого унесло в море.

Из-за плохой видимости поиски не смогли начать ночью. Утром для работы в море на место направили водолазов.

Ранее на пляже Эр в Шотландии девушку на надувном крокодиле и двух подростков на матрасе унесло в открытое море. В итоге они были спасены.