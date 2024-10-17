Один человек пострадал при взрыве газа в российском регионе

В Дагестане в кафе взорвался газ, пострадал один человек

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ».

Взрыв прогремел в одном из махачкалинских кафе. После этого в здании начался пожар, площадь которого достигла 30 квадратных метров. На опубликованной МЧС видеозаписи с места происшествия видно последствия взрыва.

Пострадал один человек, мужчину госпитализировали. Сведений о его состоянии не приводится.

Ранее в Грозном прогремел взрыв на автозаправочной станции. Жертвами ЧП стали четыре человека, в том числе двое детей. По версии следствия, возгорание случилось в результате нарушения водителем требований безопасности при работе на территории.