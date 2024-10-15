После взрыва на АЗС в Грозном арестовали водителя автоцистерны

СК: водителя автоцистерны арестовали после взрыва на АЗС в Грозном

Суд заключил под стражу водителя автоцистерны со сжиженным углеводородным газом после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина подозревается в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности лишение жизни людей.

Пожар на АЗС LIONTEK в Байсангуровском районе Грозного произошел 12 октября. По версии следствия, возгорание случилось в результате нарушения водителем требований безопасности при работе на территории.

Жертвами произошедшего стали четыре человека. В их числе двое малолетних детей.

