Раскрыта причина взрыва АЗС в Грозном

ТАСС: причиной взрыва АЗС в Грозном стало нарушение техники безопасности

Предварительной причиной взрыва на заправке в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Такую причину раскрыли ТАСС в оперативных службах.

«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — заявил источник агентства.

Взрывы на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошли днем 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном. Он сообщил, что контролирует ситуацию вокруг взрыва на АЗС в Грозном, из-за которого погибли люди.