Глава Чечни пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном

Рамзан Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил, что контролирует ситуацию вокруг взрыва на АЗС в Грозном, из-за которого погибли люди. «На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал глава республики.

Взрывы на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошли днем 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Изначально сообщалось о гибели четырех человек, среди которых двое детей и их мать. После появилась информация и о пострадавших: пять человек получили незначительные травмы и ожоги.