Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:32, 12 октября 2024Россия

Глава Чечни пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном

Рамзан Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил, что контролирует ситуацию вокруг взрыва на АЗС в Грозном, из-за которого погибли люди. «На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал глава республики.

Взрывы на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошли днем 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Материалы по теме:
«Это было ужасное зрелище» 25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
«Это было ужасное зрелище»25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
10 ноября 2021
Экзамен на краповые береты закончился дракой. Бойцов из Чечни обвинили в обмане. Среди не сдавших — племянник Кадырова
Экзамен на краповые береты закончился дракой.Бойцов из Чечни обвинили в обмане. Среди не сдавших — племянник Кадырова
18 октября 2021
«Сын моджахеда будет моджахедом!» После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
«Сын моджахеда будет моджахедом!»После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
24 ноября 2021

Изначально сообщалось о гибели четырех человек, среди которых двое детей и их мать. После появилась информация и о пострадавших: пять человек получили незначительные травмы и ожоги.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-депутат Рады заявил об убийстве вывесившей флаг России в Одессе женщины. На Украине сказали, что у нее был приступ

      Устроившего потасовку с Бастой во время футбольного матча блогера задержали

      Глава Чечни пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном

      МО РФ отменит положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой актуальности

      Нацбанк Украины решил ужесточить контроль над платежами людей и бизнеса

      Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет

      Король Карл III высказался об уходе Австралии из-под британской короны

      Стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов

      Boeing решил сократить штат сотрудников из-за сложного положения компании

      Москвичей предупредили о первом снеге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше