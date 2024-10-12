МЧС: площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров

Площадь пожара на автозаправочной станции в Грозном составила 900 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Днем 12 октября на одной из АЗС в Грозном прозвучало несколько взрывов. Местные жители сообщали о нескольких детонациях. Пожарные локализовали пожар, площадь которого составила 900 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, во время взрывов погибли четыре человека, среди них двое детей — двух и пяти лет, а также их мать. Их придавило отлетевшей цистерной.