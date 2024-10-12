Стали известны подробности о погибших при взрыве на АЗС в Грозном детях

Baza: при взрыве на АЗС в Грозном погибли двое детей, им было пять и шесть лет

В Грозном при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) могли погибнуть двое детей и двое взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным "Базы", погибшим детям было пять и шесть лет. Личности погибших пока не установлены. Была ли это семья, тоже на данный момент неизвестно», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, двое детей и двое взрослых могли погибнуть из-за отброшенной взрывной волной цистерны.

Взрыв на АЗС произошел днем 12 октября на проспекте Мохаммеда Али в Грозном. Следственный комитет сообщил, что обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего, на месте работает следственная группа.