Стали известны подробности о погибших при взрыве на АЗС в Грозном детях

В Грозном при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) могли погибнуть двое детей и двое взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«По предварительным данным "Базы", погибшим детям было пять и шесть лет. Личности погибших пока не установлены. Была ли это семья, тоже на данный момент неизвестно», — говорится в публикации.
По информации Telegram-канала, двое детей и двое взрослых могли погибнуть из-за отброшенной взрывной волной цистерны.
Взрыв на АЗС произошел днем 12 октября на проспекте Мохаммеда Али в Грозном. Следственный комитет сообщил, что обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего, на месте работает следственная группа.