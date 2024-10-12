Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 12 октября 2024Россия

Стали известны подробности о погибших при взрыве на АЗС в Грозном детях

Baza: при взрыве на АЗС в Грозном погибли двое детей, им было пять и шесть лет

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Грозном при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) могли погибнуть двое детей и двое взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным "Базы", погибшим детям было пять и шесть лет. Личности погибших пока не установлены. Была ли это семья, тоже на данный момент неизвестно», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, двое детей и двое взрослых могли погибнуть из-за отброшенной взрывной волной цистерны.

Взрыв на АЗС произошел днем 12 октября на проспекте Мохаммеда Али в Грозном. Следственный комитет сообщил, что обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего, на месте работает следственная группа.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В центре Грозного прогремел мощный взрыв на заправке. Горящая цистерна с топливом прилетела во двор жилого дома

      После взрыва на АЗС в Грозном возбудили уголовное дело

      Военный эксперт высказался о стратегическом значении Покровска

      Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров

      Кадыров взял ситуацию после взрыва на АЗС в Грозном под личный контроль

      Раскрыт владелец взорвавшейся в Грозном автозаправки

      Вакарчук оценил облаву военкомов на своем концерте словами «радость и праздник»

      В Британии назвали невыносимым положение Зеленского

      Трамп призвал к борьбе против венесуэльских банд в США

      Стали известны подробности о погибших при взрыве на АЗС в Грозном детях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше