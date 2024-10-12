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17:31, 12 октября 2024Россия

При взрыве АЗС в Грозном пострадали пять человек

Минздрав Чечни: при взрыве АЗС в Грозном пострадали пять человек

Кадр: Telegram-канал МЧС России

При взрыве автозаправочной станции (АЗС) в Грозном пострадали пять человек. Об этом сообщает Минздрав Чечни, передает ТАСС.

Сообщается, что пострадавшие получили незначительные травмы и ожоги. Медицинская помощь была оказана им на месте. Также в ведомстве заявили, что на месте взрыва АЗС работают медики Республиканского центра медицины катастроф и что все пострадавшие отказались от медицинской помощи.

Ранее стало известно, что двое детей и двое взрослых погибли во время взрыва АЗС. Также сообщалось, что последний раз заправку «Лидер», на которой произошел пожар, проверяли в 2021 году, инспекторы нашли девять грубых нарушений безопасности.

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      Илья Таксюр
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