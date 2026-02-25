Реклама

Трамп объяснил цель угроз пошлинами

Трамп заявил, что не смог бы закончить войны без угроз пошлинами
Юлия Мискевич
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kenny Holston — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что добиться урегулирования международных конфликтов без угрозы введения торговых пошлин было бы невозможно. С соответствующим обращением глава Белого дома выступил перед Конгрессом, речь транслировал CNBC на YouTube.

В своей речи Трамп назвал «неудачным» недавнее решение Верховного суда, который признал часть введенных им пошлин незаконными. Несмотря на это, президент США пообещал сохранить протекционистские меры, которые он охарактеризовал как «спасающие страну» и «сохраняющие мир».

По словам Трампа, «почти все» иностранные государства и корпорации заинтересованы в сохранении уже заключенных торговых сделок, поскольку опасаются, что новые соглашения могут оказаться «гораздо хуже». Он подчеркнул, что тарифы останутся в силе на основе «полностью утвержденных и проверенных альтернативных правовых норм», и для этого не потребуется одобрения Конгресса.

По прогнозам директора инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака, Трамп продолжит вводить импортные пошлины независимо от решений Верховного суда. У главы Белого дома достаточно возможностей для того, чтобы на законных основаниях продолжать эксперименты с новыми тарифами.

