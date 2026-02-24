Возможность Трампа вводить новые пошлины оценили

Инвестор Шостак: Трамп продолжит вводить пошлины независимо от решения суда

Президент США Дональд Трамп продолжит вводить импортные пошлины независимо от решений Верховного суда страны. Такую возможность главы государства оценил директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, его цитирует РИА Новости.

20 февраля Верховный суд США признал тарифы Трампа незаконными. Позднее американский лидер пообещал повысить глобальные пошлины с 10 до 15 процентов.

«На самом деле, у Трампа будет достаточно свободы для того, чтобы на законных основаниях продолжать эксперименты с новыми пошлинами», — констатировал Шостак.

Американский президент продолжит свою политику, и для этого у него достаточно инструментов. Поэтому его оппонентам потребуется подавляющее большинство голосов в Конгрессе для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

Трамп объяснил необходимость введения пошлин установлением мира на планете. По его словам, тарифы использовались им для прекращения пяти из восьми войн. В то же время, предупреждают аналитики американской статистической службы, мир переплатит более 160 миллиардов долларов из-за повышения США пошлин.