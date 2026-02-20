Трамп объяснил смысл своих пошлин

Трамп: пошлины США помогли предотвратить ядерную войну Индии и Пакистана

Президент США Дональд Трамп объяснил смысл введенных им торговых пошлин. Свою позицию он высказал в ходе пресс-брифинга в Вашингтоне.

После того как Верховный суд Соединенных Штатов признал пошлины незаконными, американский лидер отметил, что его тарифы способствовали установлению мира на планете. «Пошлины использовались для прекращения пяти из восьми войн, которые я урегулировал. Я урегулировал восемь войн, нравится вам это или нет, включая ядерные Индию и Пакистан», — заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал решение суда «глубоко разочаровывающим позором». Он также пообещал подписать указ о введении глобальной 10-процентной пошлины сверх уже действующих стандартных тарифов.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией президента Дональда Трампа масштабные импортные пошлины. Шесть из девяти судей пришли к выводу, что тот превысил свои полномочия, введя тарифы без согласия Конгресса.