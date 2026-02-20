Реклама

21:48, 20 февраля 2026

Трамп пообещал ввести глобальную пошлину

Трамп заявил о намерении ввести дополнительную глобальную пошлину в 10 процентов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительной 10-процентной глобальной пошлины после решения Верховного суда о незаконности его тарифов. Об этом он сообщил на незапланированном пресс-брифинге в Белом доме.

Глава государства объявил, что намерен подписать указ о введении пошлины сверх уже действующих стандартных тарифов.

Ранее Трамп назвал глубоко разочаровывающим решение Верховного суда. Он заявил, что ему «стыдно за некоторых членов суда, за то, что им не хватает смелости поступить правильно для нашей страны».

20 февраля стало известно, что Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией Трампа масштабные импортные пошлины, что может привести к возврату десятков миллиардов долларов импортерам.

