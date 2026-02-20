Трамп пообещал ввести глобальную пошлину

Трамп заявил о намерении ввести дополнительную глобальную пошлину в 10 процентов

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительной 10-процентной глобальной пошлины после решения Верховного суда о незаконности его тарифов. Об этом он сообщил на незапланированном пресс-брифинге в Белом доме.

Глава государства объявил, что намерен подписать указ о введении пошлины сверх уже действующих стандартных тарифов.

Ранее Трамп назвал глубоко разочаровывающим решение Верховного суда. Он заявил, что ему «стыдно за некоторых членов суда, за то, что им не хватает смелости поступить правильно для нашей страны».

20 февраля стало известно, что Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией Трампа масштабные импортные пошлины, что может привести к возврату десятков миллиардов долларов импортерам.