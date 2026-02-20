Трамп отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам

Трамп назвал решение Верховного суда по пошлинам разочаровывающим

Решение Верховного суда США о незаконности большей части импортных пошлин является глубоко разочаровывающим. Об этом в ходе незапланированного пресс-брифинга в Белом доме сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Решение Верховного суда по пошлинам вызывает глубокое разочарование, и мне стыдно за некоторых членов суда, абсолютно стыдно за то, что им не хватает смелости поступить правильно для нашей страны», — высказался глава Соединенных Штатов.

Ранее Верховный суд США признал незаконными введенные Трампом масштабные импортные пошлины, что может привести к возврату десятков миллиардов долларов импортерам. По мнению аналитиков, решение стало серьезным ударом по экономической стратегии Белого дома и его переговорным позициям на мировой арене.