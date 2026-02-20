Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, которые принесли стране десятки миллиардов. Теперь эти деньги могут вернуть

Верховный суд США отменил пошлины Трампа, назвав их превышением полномочий

Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией президента Дональда Трампа масштабные импортные пошлины, что может привести к возврату десятков миллиардов долларов импортерам. По мнению аналитиков, решение стало серьезным ударом по экономической стратегии Белого дома и его переговорным позициям на мировой арене.

Суд указал на превышение полномочий президентом

Как сообщает Reuters, Верховный суд поддержал решения нижестоящих инстанций. За это выступили шесть судей, включая двух назначенных самим Трампом, трое высказались против. Суд пришел к выводу, что президент превысил свои полномочия, введя тарифы без согласия Конгресса.

В Конституции США прямо указано, что вопросы торговли, налогов и пошлин находятся в ведении законодателей. Однако администрация Трампа опиралась на закон о чрезвычайных полномочиях, чтобы обойти парламент и установить пошлины почти на весь импорт

Главный судья Джон Робертс в решении отметил, что Трамп фактически попытался получить «чрезвычайные полномочия» по установлению тарифов любого размера и срока. По его словам, подобные действия требуют четкого разрешения Конгресса, которого не было.

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Трамп назвал ситуацию позором

По данным CNN, Трамп назвал решение позором во время встречи с губернаторами в Белом доме. Источники телеканала сообщили, что президент заявил о наличии некоего запасного плана и после этого быстро завершил встречу.

Белый дом пока не раскрыл, какие именно шаги будут предприняты далее.

Что будет с уже собранными десятками миллиардов долларов?

Примечательно, что суд не дал четкого ответа, что делать с уже полученными средствами. По официальным данным, федеральный бюджет получил более 130 миллиардов долларов от пошлин, введенных Трампом. Вопрос возврата денег, вероятно, будет решаться в нижестоящих судах.

Выступивший против судья Бретт Кавано подчеркнул, что процесс возврата средств может стать крайне сложным и затяжным. Ранее представители администрации предупреждали, что массовые компенсации могут негативно повлиять на экономику США.

Юристы Трампа намерены добиваться того, чтобы выплаты импортерам были ограничены или отложены. Однако эксперты считают, что вернуть деньги полностью или частично все-таки придется.

В России оценили влияние решения суда на тарифную политику США

Решение Верховного суда ставит под сомнение не только отдельные меры администрации, но и сам подход к использованию тарифов как инструмента давления. Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев заявил в беседе с «Лентой.ру», что речь идет о серьезном ударе по стратегии Белого дома.

Это действительно знаковое решение, которое ставит под сомнение не просто отдельные указы, а саму философию внешнеэкономической политики Трампа. Он пользовался тарифной политикой как дубиной, чтобы заставить подчиняться другие государства, а сейчас, получается, это орудие выбили у него из рук Алексей Журавлев первый заместитель председателя Комитета по обороне

По его словам, отмена затронет лишь часть ограничений. Прежде всего это введенные в текущий президентский срок пошлины, направленные против Китая, Канады и Мексики. При этом меры, имеющие другое юридическое основание, включая тарифы на сталь, алюминий и автомобили, могут сохраниться.

Журавлев также отметил, что ключевым вопросом остается возврат уже уплаченных средств. «Если пошлины признаны незаконными, импортеры имеют право требовать возмещения», — подчеркнул он.

По оценкам, выплаты могут достигнуть десятков или даже сотен миллиардов долларов, что создаст серьезную нагрузку на бюджет США. Эксперт добавил, что рынки уже позитивно отреагировали на судебные решения, а Федеральная резервная система, вероятно, займет выжидательную позицию.

В свою очередь, заместитель директора Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин в эксклюзивном комментарии для «Ленты.ру» отметил, что тарифная политика Трампа носила преимущественно политический характер.

Трамп любит играть в политику тарифов, над которой многие смеются. Но пока в отношении многих других стран она была действенной Виктор Мизин заместитель директора Института международных исследований МГИМО

Эксперт допустил, что подобные меры могли рассматриваться и как элемент давления на Москву на фоне осложнений переговорных процессов. Однако, по его мнению, решение суда не станет переломным фактором для российско-американских отношений.

Я большого значения этому бы не придавал. Это не какое-то, в общем, судьбоносное явление Виктор Мизин заместитель директора Института международных исследований МГИМО

По оценке Мизина, внутриполитическая борьба в США и давление со стороны оппонентов Трампа будут и дальше ограничивать его инициативы, в том числе во внешней политике. При этом тарифные инструменты, несмотря на судебные ограничения, могут оставаться частью переговорной тактики Вашингтона.

Фото: Mike Blake / Reuters

Решение суда назвали самым значимым проигрышем Трампа

Решение стало одним из крупнейших поражений Трампа во втором сроке, отмечается в материале CNN. Ранее Верховный суд часто поддерживал его администрацию по вопросам миграции, кадровых решений и бюджетных сокращений.

Однако, подчеркивают эксперты, дело в ситуации с пошлинами касалось не только тарифов, но и более широкой проблемы — в частности, того, может ли президент без согласия Конгресса принимать решения по важнейшим экономическим вопросам.

Суд вновь подтвердил свою позицию, сформулированную ранее, о том, что исполнительная власть не вправе самостоятельно решать вопросы «большой политической или экономической значимости»

По отдельным товарам из КНР пошлины достигали 145 процентов

В апреле 2025 года Трамп объявил о введении базовой пошлины в 10 процентов на весь импорт. Для ряда стран тарифы были значительно выше. В частности, пошлины против Китая доходили до 145 процентов. Меры затронули ключевых торговых партнеров США, включая страны Евросоюза, Индию и Бразилию.

Тарифы для государств составили как минимум 10 процентов, для некоторых стран — 49 процентов, а по отдельным китайским товарам тарифные планы достигали 145 процентов

Президент объяснял свою стратегию необходимостью защиты национальной экономики и заявлял, что тарифы делают США богатой страной. Доходы от них планировалось направить на сокращение государственного долга.

На Западе предупредили о возможных последствиях решения Верховного суда

Западные аналитики предупреждают, что решение суда резко ослабляет позиции США на переговорах с торговыми партнерами. Многие государства уже могут использовать ситуацию для давления на Вашингтон. Среди них — Китай, Канада, Великобритания, а также Евросоюз.

Эксперты предупреждают, что отмена тарифов может изменить глобальные цепочки поставок и повлиять на инфляцию в США. Однако в долгосрочной перспективе решение суда может снизить торговую напряженность и восстановить доверие к американской правовой системе.