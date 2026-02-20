Трамп отреагировал на признание его пошлин незаконными

Трамп назвал позором признание импортных пошлин незаконными

Президент США Дональд Трамп назвал позором признание импортных пошлин незаконными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Трамп во время завтрака в Белом доме с губернаторами сегодня утром назвал "позором" решение Верховного суда, отменившее введенные им пошлины», — рассказали два собеседника телеканала.

По словам одного из источников, глава Белого дома сказал собравшимся, что у него есть запасной план. Завтрак с губернаторами после этого завершился.

Ранее Верховный суд США признал превышением полномочий введенные Трампом под предлогом закона о чрезвычайном положении импортные пошлины.