РИАН: Мир переплатит больше $160 млрд из-за повышения США пошлин

Мировые поставщики товаров в Соединенные Штаты переплатят более 160 миллиардов долларов, если импортные пошлины в стране будут увеличены с 10 до 15 процентов. Об этом узнали журналисты РИА Новости, изучив сведения американской статистической службы.

Ужесточение торговой политики анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп. Лидер США пригрозил увеличением размера импортных пошлин против всех стран мира. Этот шаг стал ответом на решение Верховного суда.

Ранее регулятор дал ясно понять, что закон, по которому президент вводит пошлины, не наделяет его подобными полномочияии. Указывалось, что по конституции ими обладает только конгресс. Трамп уже успел назвать постановление позором, подчеркнув, что готовит запасной план. Политик пообещал сохранить все тарифы, которые, по его мнению, касаются национальной безопасности Америки.

Недавно Дональд Трамп объяснил необходимость введения пошлин установлением мира на планете. Как заявил президент США, тарифы использовались им для успешного прекращения пяти из восьми войн, которые он остановил.