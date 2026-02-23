Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:31, 23 февраля 2026Экономика

Раскрыты катастрофические последствия из-за решения Трампа

РИАН: Мир переплатит больше $160 млрд из-за повышения США пошлин
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Мировые поставщики товаров в Соединенные Штаты переплатят более 160 миллиардов долларов, если импортные пошлины в стране будут увеличены с 10 до 15 процентов. Об этом узнали журналисты РИА Новости, изучив сведения американской статистической службы.

Ужесточение торговой политики анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп. Лидер США пригрозил увеличением размера импортных пошлин против всех стран мира. Этот шаг стал ответом на решение Верховного суда.

Ранее регулятор дал ясно понять, что закон, по которому президент вводит пошлины, не наделяет его подобными полномочияии. Указывалось, что по конституции ими обладает только конгресс. Трамп уже успел назвать постановление позором, подчеркнув, что готовит запасной план. Политик пообещал сохранить все тарифы, которые, по его мнению, касаются национальной безопасности Америки.

Недавно Дональд Трамп объяснил необходимость введения пошлин установлением мира на планете. Как заявил президент США, тарифы использовались им для успешного прекращения пяти из восьми войн, которые он остановил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка взяла чужие лыжи и поплатилась, а хоккеисты США завоевали золото впервые за 46 лет. Как прошел последний день Олимпиады

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    На Западе объяснили стремление Зеленского продолжать конфликт

    Раскрыты катастрофические последствия из-за решения Трампа

    Захарова высказалась о русскоязычных украинцах

    Дмитриев назвал пострадавших от новых пошлин США

    В США заявили о гибели тысяч солдат НАТО на Украине

    В Москве подвели итоги фестиваля в честь масленицы

    Россиянам в Мексике дали совет из-за массовых беспорядков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok