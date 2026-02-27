Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили

Кнутов: Новая МБР Sentinel ВВС США может долететь до России

Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) LGM-35A Sentinel, которую разрабатывают для Военно-воздушных сил (ВВС) США, может долететь до территории России. Опасность новой МБР оценил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Ракета, разработка которой столкнулась с перерасходом средств и другими проблемами, должна прийти на смену существующим МБР LGM-30G Minuteman III. Кнутов подчеркнул, что Sentinel построили практически в таких же габаритах, поэтому ВВС США смогут использовать уже построенные шахты для базирования LGM-35A.

Эксперт допустил, что новая МБР превзойдет Minuteman III по скорости и точности. Также изделие может получить новые средства преодоления системы противоракетной обороны.

«У Sentinel дальность действия порядка 13 тысяч километров, я так полагаю. По моему мнению, эти ракеты будут способны поражать любую точку на территории России. Такая же функция была и у Minuteman III», — сказал Кнутов.

Ранее в феврале издание Defense One писало, что Sentinel выпустят не ранее 2030-х годов. Программа создания ракеты может перейти на этап проектирования и производства в 2027 году.