Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:58, 27 февраля 2026Наука и техника

Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили

Кнутов: Новая МБР Sentinel ВВС США может долететь до России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cynthia Griggs / Reuters

Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) LGM-35A Sentinel, которую разрабатывают для Военно-воздушных сил (ВВС) США, может долететь до территории России. Опасность новой МБР оценил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Ракета, разработка которой столкнулась с перерасходом средств и другими проблемами, должна прийти на смену существующим МБР LGM-30G Minuteman III. Кнутов подчеркнул, что Sentinel построили практически в таких же габаритах, поэтому ВВС США смогут использовать уже построенные шахты для базирования LGM-35A.

Эксперт допустил, что новая МБР превзойдет Minuteman III по скорости и точности. Также изделие может получить новые средства преодоления системы противоракетной обороны.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

«У Sentinel дальность действия порядка 13 тысяч километров, я так полагаю. По моему мнению, эти ракеты будут способны поражать любую точку на территории России. Такая же функция была и у Minuteman III», — сказал Кнутов.

Ранее в феврале издание Defense One писало, что Sentinel выпустят не ранее 2030-х годов. Программа создания ракеты может перейти на этап проектирования и производства в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    63-летняя Деми Мур вышла в свет с неожиданной стрижкой

    Жители Санкт-Петербурга устроили «крысогон»

    Доктор Мясников пошутил над гостьей программы с длинными ногтями

    В офисе Зеленского описали одну ключевую меру по урегулированию конфликта

    Хранящиеся в России активы ЕС подсчитали

    Россиянка решила отравить своих детей и покончить с собой

    Врачи в Москве спасли зрение футболисту после тяжелой травмы

    В США оценили угрозу для авианосцев в возможном конфликте с Россией или Китаем

    Белорусская теннисистка Соболенко посетила показ Gucci

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok