Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:53, 18 февраля 2026Наука и техника

Названы сроки создания проблемной ракеты Sentinel

Defense One: Межконтинентальную ракету Sentinel ВВС США выпустят в 2030-х годах
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rick Wilking / Reuters

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) LGM-35A Sentinel, разрабатываемую для Военно-воздушных сил (ВВС) США, выпустят не ранее 2030-х годов. Сроки создания проблемной ракеты назвал Пентагон, пишет Defense One.

В 2024 году Минобороны США отменило решение о переходе программы создания LGM-35A на этап проектирования и производства. Это было связано с перерасходом средств на разработку. В сентябре 2025-го представители программы заявили, что к новой фазе могут вернуться в середине 2027-го.

В пресс-релизе, который Пентагон выпустил во вторник, рассказали о значительном прогрессе в разработке. Отмечается, что новая стратегия позволит принять решение по этапу «B» уже в конце 2026 года. Это даст возможность выпустить первые ракеты в начале 2030-х. Первый запуск двигателей МБР могут осуществить в 2027 году.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

В феврале разработчики планируют приступить к созданию прототипа ракетной шахты на заводе компании Northrop Grumman. Это позволит инженерам протестировать современные методы строительства и утвердить конструкцию объекта до начала работ на ракетных базах.

В ноябре журнал Military Watch писал, что американская МБР Minuteman III остается старейшей в мире. Модернизация ракеты до современного уровня практические невозможна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok