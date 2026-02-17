Снежный коллапс в российском регионе попал на видео

На Чукотку обрушился снежный шторм

На Чукотку обрушился снежный шторм, из-за которого видимость на улицах снизилась до десятка метров. Видео со снежным коллапсом в российском регионе опубликовал Telegram-канал Baza.

В городе Анадыре ураганный ветер сорвал крыши, обшивку нескольких зданий и рекламные баннеры, с места также сдувает мусорные баки. Местные жители пожаловались, что из-за мощных порывов передвигаться по улице стало сложно. На попавших в сеть кадрах видно, как пешеходам приходится держаться за столб, чтобы остаться на ногах.

В Чукотском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что порывы ветра могут достигать 35-40 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о самой холодной и снежной ночи на текущей неделе. Пик осадков придется на четверг, 19 февраля.