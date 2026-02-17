Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:53, 17 февраля 2026Экономика

Снежный коллапс в российском регионе попал на видео

На Чукотку обрушился снежный шторм
Александра Качан (Редактор)

На Чукотку обрушился снежный шторм, из-за которого видимость на улицах снизилась до десятка метров. Видео со снежным коллапсом в российском регионе опубликовал Telegram-канал Baza.

В городе Анадыре ураганный ветер сорвал крыши, обшивку нескольких зданий и рекламные баннеры, с места также сдувает мусорные баки. Местные жители пожаловались, что из-за мощных порывов передвигаться по улице стало сложно. На попавших в сеть кадрах видно, как пешеходам приходится держаться за столб, чтобы остаться на ногах.

В Чукотском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что порывы ветра могут достигать 35-40 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о самой холодной и снежной ночи на текущей неделе. Пик осадков придется на четверг, 19 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине высказались о секретной эскадрилье иностранных пилотов F-16

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Десятки миллионов и землю экс-полицейского просят обратить в доход государства

    В Госдуме призвали не пугать россиян блокировкой Telegram

    Генерал объяснил переброску Су-57 к границам Китая

    Нанесен удар по американским «ушам» в российском приграничье

    Украинский дрон промахнулся по российскому вертолету и попал на видео

    Объяснено отсутствие флага у дома президента Литвы

    Роднина высмеяла выступление грузинского фигуриста на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok