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14:12, 24 декабря 2022Интернет и СМИ

Умер звезда «Кривого зеркала» Пономаренко

Умер юморист Александр Пономаренко, ранее у него обнаружили рак желудка

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Юморист и звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко скончался после продолжительной болезни на 56-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа, верил в лучшее», — рассказал он. Несколько месяцев назад у юмориста обнаружили рак желудка.

Пономаренко выступал в комическом дуэте с братом-близнецом Валерием. Они участвовали в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало».

У артиста остались жена и двое детей.

Варвара Кошечкина
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