Россиянин убил и съел своих собак

Крымчанин съел своих собак и стал фигурантом уголовного дела

Заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в отношении жителя Крыма, который расправился с собаками и съел их. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма в своем Telegram-канале.

Как установило следствие, инцидент произошел на территории домовладения 55-летнего мужчины из села Головановка Белогорского района. Отмечается, что мужчина убил питомцев и употребил их в пищу.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ. Санкция предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сейчас силовики проводят комплекс следственных мероприятий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего, заключили в ведомстве.

