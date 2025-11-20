Россия
21:56, 19 ноября 2025Россия

Россиянин убил и съел своих собак

Крымчанин съел своих собак и стал фигурантом уголовного дела
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в отношении жителя Крыма, который расправился с собаками и съел их. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма в своем Telegram-канале.

Как установило следствие, инцидент произошел на территории домовладения 55-летнего мужчины из села Головановка Белогорского района. Отмечается, что мужчина убил питомцев и употребил их в пищу.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ. Санкция предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сейчас силовики проводят комплекс следственных мероприятий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего, заключили в ведомстве.

Ранее жительницу Екатеринбурга обвинили в отравлении собак на территории жилого комплекса. По информации журналистов, на газонах неподалеку от домов были найдены сосиски, напичканные таблетками. Съевшие их четвероногие находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции начали проверку.

