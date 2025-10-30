Россиянку обвинили в отравлении собак

Жительницу Екатеринбурга обвинили в отравлении собак

Жительницу Екатеринбурга обвинили в отравлении собак в жилом комплексе (ЖК) «Изумрудный бор». Об этом стало известно Е1.ru.

По данным российского издания, на газонах рядом с домами были найдены сосиски, напичканные таблетками. Владельцы питомцев пояснили, что три собаки съели приманку и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Жильцы посмотрели записи с камер видеонаблюдения, пытаясь выяснить, кто хотел навредить их домашним любимцам. Они обнаружили фрагмент, как одна из соседок по пути домой что-то выбрасывает из кармана. Как утверждают жильцы, женщина трижды выкидывала нечто на газон.

Сама горожанка уверяет, что на нее клевещут. «Никакую отраву я не разбрасывала. На видео я один раз бросила кусочек булочки для птиц, и все», — пояснила она.

Полицейские начали проверку.

