Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 30 октября 2025Россия

Россиянку обвинили в отравлении собак

Жительницу Екатеринбурга обвинили в отравлении собак
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: e1.ru

Жительницу Екатеринбурга обвинили в отравлении собак в жилом комплексе (ЖК) «Изумрудный бор». Об этом стало известно Е1.ru.

По данным российского издания, на газонах рядом с домами были найдены сосиски, напичканные таблетками. Владельцы питомцев пояснили, что три собаки съели приманку и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Жильцы посмотрели записи с камер видеонаблюдения, пытаясь выяснить, кто хотел навредить их домашним любимцам. Они обнаружили фрагмент, как одна из соседок по пути домой что-то выбрасывает из кармана. Как утверждают жильцы, женщина трижды выкидывала нечто на газон.

Сама горожанка уверяет, что на нее клевещут. «Никакую отраву я не разбрасывала. На видео я один раз бросила кусочек булочки для птиц, и все», — пояснила она.

Полицейские начали проверку.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами. В еде для четвероногих обнаружили иглы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Швейцария ввела связанные с «Северными потоками» санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости