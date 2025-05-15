Shot: В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

В жилом комплексе (ЖК) «Новое Внуково» в Москве зафиксировали массовые вспышки отравлений собак догхантерами. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Во Внуково нашли еду для собак с крупными иголками. Кроме того, в соседнем с ним Одинцово в поселке Новоивановское обнаружили отравленные сосиски. Догхантеры, как сообщается, активизировались во время рекордного тепла в апреле и на майские праздники.

Случаи отравления собак также зафиксировали в Красногорске, где в ЖК ART не выжил джек-рассел терьер. Там же собака породы сиба-ину отравилась противотуберкулезными препаратами, из-за чего у нее начался эпилептический припадок.

В Митино догхантеры заманивают собак мясом с гвоздями, которые расположены в парках и на крупных пешеходных перекрестках, в Зюзино — отравленными пельменями и куриными ножками, в Мытищах — отравленным фаршем, в Королеве — фаршем с таблетками.

Ранее в Зеленоградском районе Калининградской области из внедорожника открыли стрельбу по собакам. Догхантеры обстреляли в упор двух животных. Жители российского региона отметили, что одной из собак раздробило нижнюю челюсть и выбило зубы в верхней.