В российском регионе из внедорожника открыли стрельбу по собакам

В Калининградской области из внедорожника в упор обстреляли двух собак

В Зеленоградском районе Калининградской области из внедорожника открыли стрельбу по собакам. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По сведениям издания, догхантеры обстреляли в упор двух животных. Жители российского региона отметили, что одной из собак раздробило нижнюю челюсть и выбило зубы в верхней. Кроме того, ветеринары не смогли полностью сохранить язык животного. Также собака получила ранение в грудь.

Другая собака также серьезно пострадала — у нее сломано ребро и задет позвоночник.

Животным оказали экстренную помощь, но их состояние было настолько плохое, что местные клиники отказывались брать их в стационар. В итоге собак перевезли в Калининград.

Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах задержали 50-летнего мужчину, который протащил двух привязанных к автомобилю собак по асфальту.