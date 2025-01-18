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21:24, 18 января 2025Мир

Президента Южной Кореи решили заключить под стражу

Суд в Южной Корее решил заключить президента страны Юн Сок Ёля под стражу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Южнокорейский суд решил заключить под стражу президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Ёнхап».

Западный районный суд Сеула объявил, что «существуют опасения уничтожения обвиняемым улик», и выдал ордер на заключение главы государства под стражу.

Ранее Юн Сок Ёль назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать кровопролития.

О задержании временно отстраненного президента Южной Кореи стало известно 15 января. До этого адвокат Юн Сок Ёля заявил о его готовности добровольно явиться на допрос и обратиться к нации.

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