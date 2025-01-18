Президента Южной Кореи решили заключить под стражу

Суд в Южной Корее решил заключить президента страны Юн Сок Ёля под стражу

Южнокорейский суд решил заключить под стражу президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Ёнхап».

Западный районный суд Сеула объявил, что «существуют опасения уничтожения обвиняемым улик», и выдал ордер на заключение главы государства под стражу.

Ранее Юн Сок Ёль назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать кровопролития.

О задержании временно отстраненного президента Южной Кореи стало известно 15 января. До этого адвокат Юн Сок Ёля заявил о его готовности добровольно явиться на допрос и обратиться к нации.