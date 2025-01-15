Президент Южной Кореи прокомментировал свой арест

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал свой арест добровольной явкой

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать «кровопролития». Об этом сообщает агентство Yonhap («Ёнхап»).

При этом Юн Сок Ёль указал, что это не означает, что он признает законность расследования против себя.

«Чтобы предотвратить нежелательные кровопролитные события, я принял решение явиться в прокуратуру, несмотря на незаконность этих действий», — прокомментировал он свой арест.

О задержании временно отстраненного президента Южной Кореи стало известно 15 января. До этого адвокат Юн Сок Ёля заявил о его готовности добровольно явиться на допрос и обратиться к нации.