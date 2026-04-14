Бывшая жена Диброва рассказала о влепленной ему пощечине

Бывшая жена Диброва рассказала, что дала ему пощечину за вечеринку с девушками

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва заявила, что однажды влепила ему пощечину за вечеринку с девушками. Подробностями она поделилась в интервью Propusk.tv, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Дибровой, однажды, когда они еще были женаты, Дибров уехал по работе в Ростов-на-Дону, а она осталась дома с их только родившимся сыном Ильей. «Я захожу в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и вижу, как у кого-то в соцсетях Дима тусит ночью с какой-то кучей молодых женщин (...) в ночном клубе», — вспомнила она.

Тогда Диброва купила билет на самолет и прилетела к мужу. Когда она зашла к телеведущему в гостиничный номер, то увидела, что он сидит с двумя женщинами. «Я пришла разбираться по поводу девчонок в клубе, которые вешались [на Диброва] в видео, а прихожу — а там еще две взрослые женщины у него сидят и выпивают алкогольные напитки», — рассказала бывшая жена ведущего. Она разозлилась и дала ему пощечину, после чего выкинула его мобильный телефон из окна.

Потом Диброва уехала домой. Спустя время супруги помирились.

Ранее Диброва раскрыла отношение к новой возлюбленной телеведущего, нутрициологу Екатерине Гусевой. Она заявила, что будет рада, если у пары «получится что-то серьезное».

Дибровы развелись в сентябре 2025 года. Они прожили вместе 16 лет. У пары трое сыновей: Александр, Федор и Илья.