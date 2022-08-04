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Украину уличили в нарушении международного права

Amnesty Internationa заявила о нарушении Украиной военного права из-за техники в городах

Фото: РИА Новости

Правозащитная организация Amnesty International уличила Украину в нарушении международного права. Как пишет РИА Новости, в докладе отмечаются нарушение вооружения в школах и больницах городов.

Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах... Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права

Аньес Каламаргенеральный секретарь Amnesty International

Как говорится в докладе, Киев причиняет «вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

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В отчете организации сказано, что в 22 из 29 школ, которые посетили их специалисты, ВСУ размещали свой личный состав или технику. В Одессе же украинские военные и вовсе устанавливали бронетехнику в районах, где живет большое количество людей, а здание университета в Бахмуте они превратили в свою военную базу, заключили правозащитники.

Размещение позиций в школах

До этого в Минобороны России неоднократно сообщали о размещении позиций ВСУ в школах. В июле начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли позиции на территории двух школ в Днепре. По его словам, там были оборудованы артиллерийские позиции.

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Также он сообщал, что ВСУ разместили артиллерию, бронетехнику и ракетные системы залпового огня (РСЗО) возле школы в Одессе. «В Одессе на территории школы № 100 (ул. Верненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО, по периметру учебного заведения выставили блокпосты», — заявил представитель Минобороны.

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По словам Мизинцева, подходы к учебному заведению оказались заминированы, однако местному населению об этом умышленно не сообщалось.

Осуждение поставок

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что обратится к уполномоченному Верховного комиссара ООН по правам человека и в Совет Безопасности ООН с требованием осудить поставки западного вооружения Украине.

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Никонорова отметила, что ДНР попросит Россию посодействовать в распространении информации среди всех участников ООН.

В первую очередь мы требуем осудить поставки вооружения Украине, потому что именно из этого оружия убивают наших детей и наших гражданских жителей. Второе — прекратить закрывать глаза на ту правду, которая тут происходит, на гибель гражданских людей. Мы будем требовать защитить наши права и, насколько это возможно, воспринимать реальность с обеих сторон

Наталья Никонорова глава МИД ДНР
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Марина Совина
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