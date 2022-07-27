ДНР потребует от ООН осуждения поставок оружия Украине

Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что потребует от ООН осуждения поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что обратится к уполномоченному Верховного комиссара ООН по правам человека и в Совет Безопасности ООН с требованием осудить поставки западного вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюцию конференции, приуроченной ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, направят в Международный Комитет Красного креста, а также в ООН, сообщила Никонорова. Она добавила, что ДНР попросит Россию посодействовать в распространении информации среди всех участников ООН.

«В первую очередь мы требуем осудить поставки вооружения Украине, потому что именно из этого вооружения убивают наших детей и наших гражданских жителей. Второе — прекратить закрывать глаза на ту правду, которая тут происходит, на гибель гражданских людей. Мы будем требовать защитить наши права, и, насколько это возможно, воспринимать реальность с обеих сторон», — заявила глава МИД ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что рост числа погибших детей на Донбассе начался с поставками Украине вооружений НАТО. Как сообщают в самой республике, за время вооруженного конфликта погибли 130 детей, а 515 получили ранения различной степени тяжести.