Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ДНР потребует от ООН осуждения поставок оружия Украине

Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что потребует от ООН осуждения поставок оружия Украине

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что обратится к уполномоченному Верховного комиссара ООН по правам человека и в Совет Безопасности ООН с требованием осудить поставки западного вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюцию конференции, приуроченной ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, направят в Международный Комитет Красного креста, а также в ООН, сообщила Никонорова. Она добавила, что ДНР попросит Россию посодействовать в распространении информации среди всех участников ООН.

«В первую очередь мы требуем осудить поставки вооружения Украине, потому что именно из этого вооружения убивают наших детей и наших гражданских жителей. Второе — прекратить закрывать глаза на ту правду, которая тут происходит, на гибель гражданских людей. Мы будем требовать защитить наши права, и, насколько это возможно, воспринимать реальность с обеих сторон», — заявила глава МИД ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что рост числа погибших детей на Донбассе начался с поставками Украине вооружений НАТО. Как сообщают в самой республике, за время вооруженного конфликта погибли 130 детей, а 515 получили ранения различной степени тяжести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
В Московской области за убийство дагестанца и таджика осудили неонациста
Губерниев оценил профессиональные качества Загитовой в шоу-бизнесе
Ольга Бузова показала лицо без макияжа и фильтров
ДНР потребует от ООН осуждения поставок оружия Украине
В мире зарегистрировали 18 тысяч случаев оспы обезьян
Дэниел Рэдклифф рассказал о причине своего участия в «Гарри Поттере»
Назван единственный способ регулирования цен на российскую нефть со стороны США
Один из крупнейших производителей лифтов продал бизнес в России
Американский подполковник назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.