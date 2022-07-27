В ДНР связали рост числа погибших детей с поставками оружия НАТО Украине

В МИД ДНР связали рост числа погибших детей в республике с поставками оружия НАТО Украине

С началом активных поставок оружия НАТО Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) начался рост числа погибших от обстрелов детей. Об этом говорится в видеоролике, размещенном в Telegram-канале Министерства иностранных дел ДНР.

«С момента получения Киевом натовского вооружения количество погибших детей в Донбассе многократно возросло», — говорится в видео. Как сообщают в ДНР, за время вооруженного конфликта погибло 130 детей, а 515 получили ранения различной степени тяжести.

Выйти на административные границы республики в ДНР планируют к концу лета. «Личный состав Народной милиции и всех спецподразделений всех наших спецслужб к этому готовы», — советник главы республики Игорь Кимаковский.

