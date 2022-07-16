Минобороны сообщило о размещении украинской бронетехники возле школы в Одессе

Минобороны заявило, что ВСУ разместили бронетехнику и РСЗО возле школы в Одессе

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили артиллерию, бронетехнику и ракетные системы залпового огня (РСЗО) возле школы в Одессе. Его слова приводит РИА Новости.

«В Одессе на территории школы № 100 (ул. Верненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО, по периметру учебного заведения выставили блокпосты», — заявил представитель Минобороны.

По словам Мизинцева, подходы к учебному заведению оказались заминированы, однако местному населению об этом умышленно не сообщалось.

Ранее начальник Национального центра управления обороной сообщил, что украинские военные насильственно удерживают в детском приюте в городе Славянске Донецкой народной республики воспитанников и персонал.

