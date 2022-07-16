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Минобороны обвинило украинских военных в удержании детей и воспитателей в приюте

Мизинцев заявил, что ВСУ насильно удерживают детей и воспитателей в приюте в Славянске
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил украинских военных в насильственном удержании детей и воспитателей в детском приюте «Парус надежды» в Славянске Донецкой народной республики (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, воспитанников и персонал держат в подвале учреждения по улице Серафимовича в качестве живого щита.

Мизинцев также заявил, что в городе Соледаре ДНР в школе №14 Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали опорный пункт. Они разместили там склад боеприпасов, а на прилегающей к учебному заведению территории — тяжелое вооружение.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли центральный рынок в Славянске, чтобы обвинить в этом российских военных.

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Марина Совина
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