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Минобороны сообщило об обстреле ВСУ рынка в Славянске для обвинения России

Минобороны: ВСУ обстреляли центральный рынок в Славянске для обвинения российских военных

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики (ДНР), чтобы обвинить в этом российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города», — пояснил генерал-полковник.

Так, 14 июля украинская артиллерия атаковала центральный рынок города. Спустя несколько минут на место обстрела прибыли репортеры, снимающие разрушения от якобы неизбирательных ударов ВС России.

Ранее в Минобороны сообщили, что служба безопасности Украины (СБУ) планирует отснять три постановочных видеоролика, в которых будет показано пресечение деятельности якобы российских диверсантов. По данным ведомства, ролики «о якобы высокой эффективности работы» сотрудников СБУ будут сниматься в Одессе во второй декаде июля, а в роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны.

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Марина Совина
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