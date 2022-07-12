В Минобороны сообщили о планах СБУ снять постановочные ролики о диверсантах

Минобороны РФ: СБУ планирует снять три постановочных ролика о российских диверсантах

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует отснять три постановочных видеоролика, в которых будет показано пресечение деятельности якобы российских диверсантов. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, говорится на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, ролики «о якобы высокой эффективности работы» сотрудников СБУ будут сниматься в Одессе во второй декаде июля, а в роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны.

Мизинцев предупредил, что фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных СМИ, а также интернет-ресурсах.

Ранее Мизинцев сообщал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с польскими наемниками разместились в помещениях национального технического университета в Харькове. Он уточнил, что украинские солдаты и польские наемники разместили в учреждении артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), а эвакуация жителей из близлежащих домов «умышленно не проводилась».