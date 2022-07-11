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Минобороны сообщило о засевших ВСУ и польских наемниках в университете Харькова

Минобороны России: военные ВСУ и польские наемники разместили РСЗО в университете Харькова

Фото: Oleksandr Lapshyn / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с польскими наемниками разместились в помещениях национального технического университета в Харькове. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что украинские солдаты и польские наемники разместили в учреждении артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Мизинцев добавил, что эвакуация жителей из близлежащих домов «умышленно не проводилась».

Кроме того, по данным Минобороны России, украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве. Помимо этого, в населенном пункте Широколановка Николаевской области на территории профессионально-технического училища на улице Центральной ВСУ разместили тяжелое вооружение и бронетехнику, а на крышах — позиции снайперов и расчеты ПЗРК.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приказе украинского лидера Владимира Зеленского отвоевать юг страны. «Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны», — отметил глава украинского ведомства. Он уточнил, что численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, в общей сложности к участию в военных действиях может быть привлечено около миллиона, вместе с Национальной гвардией страны, полицией и пограничной службой.

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Марина Совина
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