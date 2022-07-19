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Минобороны рассказало о занятых ВСУ позициях в школах в Днепре

Представитель Минобороны РФ Мизинцев заявил, что ВСУ заняли позиции в двух школах в Днепре

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли позиции на территории двух школ в Днепре. По его словам, там были оборудованы артиллерийские позиции, сообщает ТАСС.

«В Днепре на территориях школ №98 (ул. Карагандинская) и №129 (ул. Космонавтов) размещены подразделения националистических формирований и бронетехника, оборудованы позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась», — заявил представитель Минобороны РФ.

Он также добавил, что украинские солдаты развернули пункт временной дислокации подразделений на территории городского водоканала в городе Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Мизинцев отметил, что там разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Помимо этого ВСУ оборудуют опорные пункты в многоквартирных домах в Николаеве, не разрешая мирным гражданам покидать свои квартиры, заключил он.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с новыми фактами обстрелов украинскими военными территории Брянской области. Обстрелу подверглись населенные пункты Новые Юрковичи Климовского района и Ломаковка Стародубского муниципального округа.

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Марина Совина
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