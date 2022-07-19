Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрелов Брянской области со стороны ВСУ

СК России возбудит дело из-за обстрелов Брянской области со стороны Украины

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с новыми фактами обстрелов украинскими военными территории Брянской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках уголовного дела следователи установят обстоятельства указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению, для последующего привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

По данным следователей, обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись населенные пункты Новые Юрковичи Климовского района и Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате инцидента никто не пострадал.

Повреждены дорога и объекты, расположенные на автомобильном пункте пропуска Ломаковка, отметили в СК. При этом один из снарядов, выпущенных со стороны Украины, разорвался в непосредственной близости от линии электропередачи (ЛЭП) — повреждены четыре пролета.

В Брянской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности.