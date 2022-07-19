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Брянскую область второй раз за день обстреляли со стороны Украины

Губернатор Богомаз сообщил о втором за день артобстреле ВСУ Брянской области

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Село Ломаковка Стародубского городского округа подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. О второй за день об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. Повреждены четыре пролета линий электропередач, так как один из снарядов ВСУ разорвался рядом с ЛЭП. Из-за этого в Ломаковке нет электричества, добавил губернатор, подчеркнув, что бригада специалистов выехала на место, чтобы восстановить поврежденные сети.

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«По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли. На месте работают все оперативные службы», — написал Богомаз.

Село Ломаковка стало вторым за сутки в области, которое атаковали ВСУ. До этого артобстрелу подверглось приграничное село Новые Юрковичи в Климовском районе.

В Брянской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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