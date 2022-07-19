Российский губернатор сообщил об артобстреле граничащего с Украиной села

Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи со стороны Украины

Село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области подверглось артобстрелу со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел приграничного российского села велся в районе пяти утра. Никто не пострадал, из-за артобстрела поврежден участок автомобильной дороги.