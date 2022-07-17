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Глава граничащего с Украиной российского региона сообщил об обстреле поселка ВСУ

Глава граничащей с Украиной Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Зерново ВСУ

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Село Зерново Суземского района Брянской области, граничащей с Украиной, было обстреляно Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению главы региона, жертв при обстреле нет.

«По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены», — объявил Богомаз.

Губернатор добавил, что в селе уже работают экстренные службы.

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Валерий Розенберг
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