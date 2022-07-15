Российский губернатор сообщил об артобстреле граничащего с Украиной региона

Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле ВСУ села Некислицы Севского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Некислицы Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за артобстрела со стороны Украины никто не пострадал, в населенном пункте повреждена линия электропередач. На месте украинской атаки работают сотрудники оперативных служб.

Богомаз сообщил, что в Некислицы также прибыла бригада электриков — она начнет восстановительные работы после оперативных служб.

В четверг, 14 июля, ВСУ дважды атаковали пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области, также с помощью беспилотников был нанесен удар по АЗС в селе Новые Юрковичи. Пострадавших нет, на заправке повреждены остекление и внешняя обшивка здания.

В Брянской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности. В этот период власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах.