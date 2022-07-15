Российский губернатор сообщил об артобстреле граничащего с Украиной региона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Некислицы Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за артобстрела со стороны Украины никто не пострадал, в населенном пункте повреждена линия электропередач. На месте украинской атаки работают сотрудники оперативных служб.
Богомаз сообщил, что в Некислицы также прибыла бригада электриков — она начнет восстановительные работы после оперативных служб.
В четверг, 14 июля, ВСУ дважды атаковали пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области, также с помощью беспилотников был нанесен удар по АЗС в селе Новые Юрковичи. Пострадавших нет, на заправке повреждены остекление и внешняя обшивка здания.
В Брянской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности. В этот период власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах.