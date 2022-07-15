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Российский губернатор сообщил об артобстреле граничащего с Украиной региона

Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле ВСУ села Некислицы Севского района

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Некислицы Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за артобстрела со стороны Украины никто не пострадал, в населенном пункте повреждена линия электропередач. На месте украинской атаки работают сотрудники оперативных служб.

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Богомаз сообщил, что в Некислицы также прибыла бригада электриков — она начнет восстановительные работы после оперативных служб.

В четверг, 14 июля, ВСУ дважды атаковали пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области, также с помощью беспилотников был нанесен удар по АЗС в селе Новые Юрковичи. Пострадавших нет, на заправке повреждены остекление и внешняя обшивка здания.

В Брянской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности. В этот период власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах.

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Анастасия Шейкина
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