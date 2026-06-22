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13:53, 22 июня 2026Наука и техника

Европа отложила испытания корабля Space Rider

ЕКА отложило испытания на сброс космического корабля Space Rider
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ESA / AP

Европейское космическое агентство (ЕКА) отложило испытания на сброс перспективного космического корабля Space Rider. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Запланированные на начало мая полномасштабные испытания европейская сторона решила перенести на октябрь или более поздний срок из-за аномалии, возникшей в ходе подъема прототипа Space Rider на вертолете CH-47 Chinook перед его сбросом.

«Заключительное испытание системы на падение возобновится не ранее октября 2026 года из-за ограничений в доступности испытательного полигона», — добавили в ЕКА.

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