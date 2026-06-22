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14:01, 22 июня 2026Путешествия

Туристка стала жертвой пожара на роскошном курорте в Доминикане

Euronews: Итальянская туристка стала жертвой пожара на курорте в Доминикане
Алина Черненко

Фото: baona / Shutterstock / Fotodom

Итальянская туристка стала жертвой пожара на роскошном курорте в деревне Байяибе в Доминиканской Республике. Об этом сообщает Euronews.

Уточняется, что из-за возгорания пришлось эвакуировать около 1,6 тысячи отдыхающих отеля Viva Dominicus Beach by Wyndham. Одна из туристок выбежала на пляж и потеряла сознание после того, как ее окутал дым от пожара. Спасти женщину не удалось.

Пока экстренные службы боролись с огнем, гостей разместили в близлежащих отелях. Причина возгорания пока не установлена. Сотрудники Центра оперативного управления по чрезвычайным ситуациям страны заявили, что, по всей видимости, пламя быстро распространилось из-за ветра и частично соломенной крыши.

В апреле пожар разбудил туристов семейного отеля на Бали. Языки пламени, вырывающиеся из крыши здания, попали на видео.

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